Syz avec un bénéfice en fort recul malgré des volumes nettement étoffés

(dépêche complétée)Zurich (awp) - Le groupe Syz a subi en 2017 une chute de son bénéfice net consolidé de plus de 60% sur un an à 3,4 millions de francs. Le niveau de cet indicateur s'explique par les "produits ordinaires liés au modèle d'affaire" et par des "coûts assumés", indique mercredi la banque genevoise sans davantage de précisions. L'année précédente, cet indicateur s'était inscrit à 9 millions.Les avoirs sous gestion se sont inscrits à 37,2 milliards de francs, en hausse de 2,5%, à mettre sur le compte des activités de gestion institutionnelle et de banque privée.La bonne performance de gestion a permis de "compenser l'attrition naturelle" de la clientèle de la Banque royale du Canada (Suisse) acquise en 2015 et l'effet des déclarations volontaires réalisées dans les programmes d'amnisties fiscales, a souligné la banque de gestion genevoise."Nous avons été en mesure de poursuivre notre croissance sur les marchés que nous avons identifiés dans notre stratégie de développement", déclare le directeur général (CEO) Eric Syz, cité dans le communiqué.Le résultat opérationnel a progressé d'un tiers à 5,2 millions. Par contre, le produit d'exploitation a reculé de 1% à 215 millions.Les charges d'exploitations ont augmenté de 2,1% à 193 millions. La banque explique cette hausse par l'augmentation des coûts liés aux projets réglementaires, aux investissements pour améliorer les prestations et au renforcement des équipes clientèle et banque privée, explique Syz.Les fonds propres consolidés ont progressé en 2017 pour atteindre 300,4 millions. Le ratio de fonds propres durs a augmenté de 1,8 point de pourcentage à 18,4%.Yvan Gaillard, directeur des opérations (COO) et membre de la direction, a été promu au poste de directeur général adjoint au 1er mars.ol/fr/rp(AWP / 18.04.2018 12h10)