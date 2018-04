Syz nomme Sédar Piller à la tête du bureau zurichois pour gérants indépendants

Genève (awp) - Le groupe bancaire Syz a nommé un nouveau responsable pour le bureau zurichois de Syz Independent Asset Managers, entité spécialisée dans les gérants indépendants. Sédar Piller chapeautera désormais l'antenne suisse-allemande auprès de laquelle il travaille déjà et qui a connu une croissance "remarquable" des avoirs sous gestion depuis son arrivée en 2014, indique la banque privée lundi.Entre 2014 et 2017, le service Syz Independent Asset Managers est passé au niveau global à une masse souis gestion de 1,45 milliards de francs à près de 4 milliards, précise le communiqué. Cette unité emploie 18 personnes.Par ailleurs, le bureau zurichois a été renforcé avec le recrutement de deux conseillers expérimentés, Iwan Graf et Samuel Thébault, qui travailleront sous les ordres de Sédar Piller.fr/buc(AWP / 30.04.2018 10h47)