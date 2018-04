TF1 et Free signent un accord de distribution des chaînes

TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1

M6 - METROPOLE TELEVISION SA

ILIAD

ALTICE

BOUYGUES

SOCIETE D'EDITION DE CANAL +

Paris - TF1 et Free (groupe Iliad) ont annoncé mercredi avoir signé un "nouvel accord de distribution global" des chaînes du groupe de télévision pour les abonnés de l'opérateur télécoms, sans en dévoiler le montant.Après SFR, Bouygues et Orange, Free était le dernier opérateur avec lequel le groupe de médias n'avait pas signé.Cet accord "renforce le partenariat entre les deux sociétés en valorisant une offre de services enrichis sur tous les écrans pour les abonnés Free" avec un "renouvellement des accords de distribution des chaînes et services TV Breizh, Ushuaïa TV, Histoire, TFOU Max et MYTF1 VOD", ont annoncé les deux signataires dans un communiqué commun.A l'image des accords avec les autres opérateurs, ce nouvel accord doit permettre aux clients de Free de "bénéficier de fonctionnalités innovantes autour des programmes du groupe TF1" dont des programmes en avant-première de leur diffusion télévisée, le lancement à la rentrée 2018 de deux nouvelles chaînes (TF1+1 et TMC+1) ou encore la diffusion en ultra-haute définition (UHD 4K) de programmes sportifs comme le Mondial de football en Russie cette année par exemple.SFR (dont la maison-mère Altice détient également des chaînes de télévision) puis Bouygues Télécom (qui a la même maison-mère que TF1) ont été les premiers à signer les nouveaux contrats proposés par le groupe de médias, suivis début mars par l'opérateur historique Orange.Un dernier accord reste encore à trouver pour le groupe TF1, avec son concurrent Canal+.Les négociations entre les deux groupes ont été marquées par plusieurs épisodes de tensions avec notamment la suspension de la diffusion des chaînes de la filiale du groupe Bouygues aux abonnés de Canal+, sur décision du groupe alors présidé par Vincent Bolloré.Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) avait alors imposé à Canal+ de rétablir le signal vers ses clients TNTSat, qui ne peuvent recevoir les chaînes TNT que via l'offre satellite de Canal+. Le groupe avait rétabli le signal des chaînes de TF1 pour la quasi totalité de ses clients.TF1 - comme M6 - demandait aux opérateurs télécoms et à Canal+ une rémunération pour la diffusion, via leur box respectives, de ses chaînes ainsi que pour les services dits "à valeur ajoutée", comme la télévision de rattrapage ("replay") MYTF1, les services à la demande ou la possibilité de disposer de programmes en avant première par exemple.Il y a au total en France près de 30 millions de foyers qui reçoivent la télévision via une box ADSL, câble ou fibre optique: 13,2 millions équipés par Orange, 6,5 millions par Free, 5,9 millions par SFR, 3,4 millions par Bouygues Telecom, auxquels s'ajoutent près de 5 millions d'abonnés directs aux diverses offres Canal+.els/tq/nas(©AFP / 25 avril 2018 06h41)