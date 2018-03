TF1 peut se permettre un bras de fer avec Canal + et Orange (expert)

Paris - Pour Olivier Bomsel, professeur spécialiste d'économie des médias et des marques à l'école des Mines ParisTech, TF1 peut se permettre un bras de fer avec Canal + et Orange sur la diffusion de ses chaînes, car il a intérêt à pousser ses téléspectateurs vers ses propres plateformes en ligne.QUESTION: Quel décodage faites-vous du conflit qui oppose TF1 à Canal Plus et Orange ?REPONSE: Les chaînes de télévision cherchent à davantage contrôler leur distribution. Cela vaut pour toute les chaînes de télévision, gratuites ou payantes. Ce qu'elles veulent, c'est mieux connaître leurs consommateurs individuels, pour mieux cibler leurs offres et la publicité.Sur les box comme celles d'Orange ou Canal+, ce sont les opérateurs qui connaissent individuellement les abonnés et ce qu'ils regardent, pas les chaînes. Connaître ses spectateurs est d'autant plus important que le modèle de la télévision en clair est menacé: la prolifération des écrans fait que la fédération des familles autour de la TV est moins systématique, alors que progressent la consommation à la demande et la publicité en ligne.Q: Mais comment TF1 ou une chaîne de télévision peuvent-elles connaître leurs consommateurs ?R: A terme, l'intérêt des chaînes est d'avoir leur propre plate-forme de diffusion, tant en clair qu'en payant. C'est ce que fait TF1 avec MyTF1. Avec MyTF1, TF1 peut mieux valoriser le rattrapage (son service de rediffusion à la demande) qu'avec une box.MyTF1 a son appli sur Androïd et sur iOS. Si un éditeur de contenu comme TF1 n'a pas de stratégie sur le "on-line", il est condamné au déclin. La multiplicité des systèmes d'accès aux programmes crée une concurrence inédite dans la distribution qui permet aux gros éditeurs de s'émanciper des distributeurs historiques. Le risque pour Orange dans tout cela, c'est de n'être plus qu'un fournisseur d'accès à Internet alors que jusqu'à maintenant c'était un distributeur de programmes.Q: La proximité de la Coupe du monde de football, dont TF1 a acquis les droits pour la France joue-t-elle un rôle dans ce bras de fer ?R: Oui bien sûr, pour TF1 c'est le moment de de faire cela. TF1 a beaucoup investi dans l'achat des droits, et c'est un investissement qui peut se rentabiliser dans ce rapport de force avec la distribution.(©AFP / 02 mars 2018 18h49)