TIRU: Dalkia (EDF) rachète à Engie les 25% qu'il ne possédait pas encore

Paris - Dalkia, une filiale de l'électricien EDF, a annoncé vendredi avoir racheté à Engie les 25% qu'elle ne possédait pas encore dans la société TIRU, spécialisée dans la production d'énergie à partir de déchets."Dalkia groupe EDF, qui détenait 75% de TIRU, vient d'acquérir les 25% d'actions détenus jusqu'alors par le groupe Engie", indique Dalkia dans un communiqué, sans fournir de précision financière sur la transaction."Cette opération achève la complète intégration de TIRU" au sein de Dalkia et "répond à une volonté de rationalisation et de simplification des groupes Dalkia et Engie", explique Dalkia.TIRU exploite 37 sites, principalement en France, mais aussi en Grande-Bretagne et au Canada. L'entreprise transforme les déchets en énergie (électricité et chaleur), ainsi qu'en biogaz ou en compost.Créé en 1922, TIRU (pour "Traitement industriel des résidus urbains") comptait 1.215 salariés l'an dernier et a traité 3,13 millions de tonnes de déchets.Dalkia est pour sa part une filiale d'EDF dédiée aux services énergétiques.jmi/vac/tq/eb(©AFP / 30 mars 2018 13h00)