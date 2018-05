TP-Link rappelle un smartphone pour rayonnement trop fort

ALCATEL-LUCENT

Paris - Le fabricant chinois de smartphones TP-Link, qui commercialise ses appareils en France sous la marque Neffos, a rappelé l'un de ses modèles pour cause d'émissions d'ondes supérieures aux normes, a-t-on appris mardi auprès de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences.L'ANFR réalise environ "80 tests de téléphone" par an, pour vérifier qu'ils respectent les normes d'émission durcies ces dernières années, selon le directeur général de l'ANFR Gilles Brégand.Dans le cas du smartphone Neffos X1, elle a constaté que l'appareil présentait des émissions d'ondes de 2,52 watts par kilo "sur la face arrière du téléphone", alors que le plafond est de 2 W/kg, a-t-il expliqué.L'ANFR a demandé au constructeur de prendre des mesures correctrices, et celui-ci a décidé de rappeler l'appareil pour l'échanger.Dans trois autres cas où les dépassements de la norme étaient plus faibles (Alcatel PIXI 4-6, Echo star plus, Huawei Honor 8), les constructeurs ont pu remédier au problème via des mises à jour proposées aux utilisateurs, a indiqué l'ANFR.Les normes d'émissions d'ondes des smartphones ont été durcies en avril 2016.Pour les mesures concernant les rayonnement sur le tronc, c'est à dire lorsque le smartphone est dans une poche ou dans un sac, les émissions d'ondes sont désormais mesurées à 5 mm au maximum, contre 25 mm auparavant.L'ANFR a décidé de rendre publiques ces mesures de rappel ou de mise à jour pour "faire passer le message aux constructeurs qu'il faut réagir par rapport aux dérapages" éventuels, a indiqué Gilles Brégan."Sur ces différents appareils, il n'y a pas eu énormément de communication" des marques concernées, a-t-il regretté.En avril, Orange avait également dû rappeler un téléphone mobile, son modèle Hapi 30, après des mesures diligentées par l'ANFR montrant un niveau d'émission trop élevé.Près de 90.000 appareils étaient concernés par le rappel.L'indice DAS qui mesure les niveaux d'émission représente le niveau maximal de radiofréquences émis par le téléphone vers la personne qui l'utilise, c'est-à-dire lorsque l'appareil fonctionne à pleine puissance et dans les plus mauvaises conditions d'utilisation.En Europe, l'indice DAS (débit d'absorption spécifique) est mesuré selon des procédures harmonisées sur un cube de 10 grammes de tissu et ne doit pas dépasser 2 W/kg au niveau de la tête et du tronc, où se trouvent les organes vitaux du corps humain (cerveau, coeur, poumons, foie, etc.)lby/tq/nas(©AFP / 29 mai 2018 16h06)