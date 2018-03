Tal Rifaat, prochaine cible de l'opération militaire turque en Syrie (Erdogan)

Istanbul - La ville de Tal Rifaat, à une quarantaine de kilomètres au nord d'Alep, est la prochaine cible de l'opération militaire turque contre une milice kurde dans le nord de la Syrie après la prise d'Afrine, a annoncé dimanche le président turc Recep Tayyip Erdogan."Si Dieu le veut, nous ferons en sorte que cette opération atteigne son but en prenant le contrôle de Tal Rifaat d'ici peu", a déclaré M. Erdogan à Trabzon, sur la côte de la mer Noire.Le 18 mars, les forces turques avec l'aide de supplétifs syriens alliés ont pris l'enclave d'Afrin dans le nord de la Syrie, y délogeant la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) à l'issue d'une offensive débutée deux mois plus tôt.Les YPG sont classées "terroristes" par Ankara mais constituent un allié précieux de la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis dans la lutte contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI).Dès le lendemain, Recep Tayyip Erdogan s'est dit prêt à élargir l'offensive contre la milice kurde à d'autres zones du nord de la Syrie."Nous allons poursuivre ce processus jusqu'à la destruction totale de ce corridor constitué de Minbej, Aïn al-Arab (nom de Kobané en arabe), Tal Abyad, Ras al-Aïn et Qamichli" dans le nord syrien, a averti M. Erdogan.Ankara n'a jamais caché son hostilité face à l'autonomie de facto acquise par les Kurdes de Syrie dans de vastes territoires proches de la frontière turque, à la faveur du conflit qui ravage la Syrie depuis 2011.(©AFP / 25 mars 2018 15h15)