Talend: activité record mais le groupe reste dans le rouge

Paris - L'éditeur franco-américain de logiciels de gestion de données a terminé l'année 2017 avec une activité record mais le groupe coté sur le Nasdaq a creusé sa perte de 28% et devrait encore rester dans le rouge cette année.L'entreprise a publié mercredi une perte nette (selon les normes IFRS) de 31,2 millions de dollars en 2017, contre 24,2 millions en 2016, l'année où il a fait son entrée sur le Nasdaq, le marché américain des valeurs technologiques.Son activité affiche parallèlement une hausse de 40% en 2017 à 148,6 millions de dollars, après un quatrième trimestre "record"."Les revenus dégagés des abonnements cloud (les services informatiques dématérialisés NDLR) ont crû de plus de 100% sur un an alors que l'adoption du cloud s'accélère", a souligné Mike Tuchen, PDG de Talent cité dans un communiqué.Pour 2018 le responsable s'est dit confiant dans la capacité de Talend "à capturer une part croissance du marché de l'intégration du cloud et du big data" (la gestion de mégadonnées).Pour l'exercice en cours, le groupe table sur une progression de son chiffre d'affaires pour atteindre "200 à 202 millions de dollars", mais devrait continuer à afficher une perte opérationnelle et une perte nette attendue entre 31,3 et 30,3 millions de dollars.Fondée à Suresnes près de Paris en 2006, Talend est désormais installée à Redwood (Californie) et compte plus de 750 salariés. Le groupe a installé un centre de recherche et développement à Nantes (Loire-Atlantique).(©AFP / 14 février 2018 11h30)