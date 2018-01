Tamara Garny sera la nouvelle responsable du domaine Ressources

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La direction de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN a nommé Tamara Garny nouvelle responsable du domaine Ressources. Âgée de 43 ans, elle entrera en fonction le 1er juillet 2018. Jean-Claude Veyre, précédent responsable de ce domaine, dirigera le management de la qualité.«Avec Tamara Garny, c’est une dirigeante compétente et expérimentée que nous amenons à bord pour diriger le domaine Ressources», commente Hans Wanner, directeur de l’IFSN. Le domaine Ressources de l’IFSN comprend les sections Ressources humaines, Finances, Informatique et Administration. Comme nouvelle directrice de ce domaine, Tamara Garny conseillera la direction de l’IFSN et participera à toutes ses séances, sans en faire pourtant formellement partie.Tamara Garny jouit d’une longue expérience dans la direction des fonctions de soutien, autant au niveau technique que dans la gestion du personnel. Elle a occupé ces dernières 14 années divers postes à l’Association suisse d’assurance ASA à Zurich. Membre depuis 2011 de sa direction et dirigeante de son domaine Finances, Ressources humaines et Administration, elle dirigeait précédemment ses Services centraux, après avoir été à la tête d’Organisation et Planification.Tamara Garny a étudié à la Faculté de philosophie de l’Université de Zurich la littérature et la linguistique anglaise et allemande. Elle a accompli ensuite des études post-diplôme en économie d’entreprise et en gestion des organisations non gouvernementales et publiques (NPO), complétées en formation continue par un Certificat d’études avancées (CAS) dans la gestion du changement et dans le coaching.Jean-Claude Veyre responsable du management de la qualitéJean-Claude Veyre, le précédent responsable du domaine Ressources à l’IFSN, s’est démis de son poste à la fin 2017. Il s’investira à l’avenir particulièrement dans le management de la qualité et dans la direction de projets.The post Tamara Garny sera la nouvelle responsable du domaine Ressources appeared first on ENSI FR.