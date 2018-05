Tamedia: Starticket perd son directeur général Stefan Riedel

Zurich (awp) - Le spécialiste de la billetterie en ligne Starticket, une filiale de Tamedia, a annoncé le départ de son directeur général Stefan Riedel à fin mai. Celui qui avait pris les rênes de l'entreprise il y un peu moins de deux ans rejoindra par la suite le câblo-opérateur allemand Tele Columbus. Urs Hügli assurera pour sa part l'intérim pendant la recherche d'un successeur."Starticket a connu un développement très positif sous la direction de Stefan Riedel et a pris un très bon départ en 2018 en affichant un taux de croissance à deux chiffres", fait remarquer Samuel Hügli, membre de la direction générale de Tamedia cité dans le communiqué.Durant l'exercice de M. Riedel, il y a notamment eu lieu l'intégration de l'entreprise de logiciels Ticketportal chez Starticket. Cette intégration a permis à la filiale de Tamedia d'asseoir encore davantage sa position sur le marché et de proposer aujourd'hui, outre les activités traditionnelles, des concepts de billetterie sur mesure pour les organisateurs effectuant leur propre distribution, rappelle l'entreprisePar ailleurs, Stefan Riedel a notamment dirigé search.ch et fondé homegate.ch.lk/jh(AWP / 08.05.2018 12h19)