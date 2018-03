Tamedia célèbre son 125ème anniversaire avec une édition spéciale

Zurich, le 2 mars 2018 - Il y a exactement 125 ans, le 2 mars 1893, le premier numéro du «Tages-Anzeiger» était imprimé à quelques mètres du site actuel de la rédaction à Zurich. Depuis, le «Tages-Anzeiger» a donné naissance à Tamedia SA, premier groupe de médias privé de Suisse.Cela fait maintenant 125 ans que le «Tages-Anzeiger» est édité par les descendants du fondateur de l'entreprise, Wilhelm Girardet (quatrième et cinquième génération). Avec ses offres, le groupe de médias touche environ 80 pour cent de la population suisse. Outre le «Tages-Anzeiger», Tamedia publie plus de 50 journaux, magazines et plateformes numériques en Suisse romande et alémanique, ainsi qu'au Tessin.Pietro Supino, éditeur et président du conseil d'administration de Tamedia: «Aujourd'hui encore, nous agissons toujours en adéquation avec la philosophie fondamentale de Wilhelm Girardet, mon arrière-arrière-grand-père et fondateur de l'entreprise. Le journalisme est et restera le coeur de métier de Tamedia. Le marché publicitaire à lui toujours représenté le deuxième pilier. Aujourd'hui, des plateformes numériques à succès ont rejoint le groupe Tamedia, mais l'impression de journaux reste une activité toujours très importante pour nous. Notre ambition est naturellement de faire évoluer le tout en harmonie en créant une valeur ajoutée issue de la somme de chaque élément individuel.»À l'occasion de son jubilé, Tamedia en profite pour mettre en lumière le passé et l'avenir de l'entreprise ainsi que la branche médias dans une édition spéciale en français et en allemand.«Dans ce supplément, nous nous interrogeons sur la façon dont le numérique fait évoluer le rôle des médias. Nos prochaines préoccupations concernent l'avenir du data journalisme, les opportunités offertes par les nouvelles technologies et l'utilisation des médias par les différentes générations.», explique Christoph Zimmer, responsable de la Communication et des Affaires Publiques de Tamedia.Patrick Matthey, responsable de la Communication Tamedia en Suisse romande+41 21 349 42 00, patrick.matthey@tamedia.ch Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias: www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. tensid.ch / 02.03.2018 06h31)