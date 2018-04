Tamedia cesse la collaboration avec Publicitas en raison d'impayés

(ajoute la contre-réaction de Tamedia)Zurich (awp) - Tamedia met un terme à sa collaboration avec la régie publicitaire lausannoise Publicitas et ses sociétés affiliées. Le groupe de médias zurichois évoque "l'augmentation des défauts de paiement" pour justifier sa décision, indique-t-il mercredi. Publicitas dit pour sa part regretter la décision de son ex-partenaire."Nous regrettons profondément de devoir cesser notre collaboration avec Publicitas. Une longue série de retards de paiement, d'engagements non respectés ainsi que des arriérés accumulés ces douze derniers mois ne nous laissent toutefois pas d'autre choix", affirme Marcel Kohler, directeur Publicités et Médias de Tamedia, cité dans le communiqué.L'éditeur zurichois invite les clients ayant effectué une réservation via Publicitas ou disposant encore de factures ouvertes auprès de la régie de s'adresser directement à Tamedia.Le groupe affirme en outre chercher des solutions afin de soutenir "du mieux possible" les clients touchés, de concert avec d'autres groupes de médias en Suisse.Dans un communiqué diffusé en fin d'après-midi, Publicitas explique de son côté travailler depuis plusieurs semaines sur un concept d'assainissement visant à stabiliser l'entreprise. Ce dernier est basé en grande partie sur l'engagement des grands éditeurs à poursuivre leur collaboration avec Publicitas "à des conditions ajustées".Le groupe lausannois se dit surpris et regrette la décision de Tamedia, insistant sur le fait que d'autres éditeurs d'envergure ont manifesté oralement leur intérêt à poursuivre la collaboration.PUBLICITAS ANALYSE, TAMEDIA MENACEPublicitas juge "déraisonnable" que Tamedia demande à ses clients publicitaires de lui adresser directement les paiements en retard et invite ces derniers à continuer d'effectuer leurs paiements à Publicitas, précisant que les "montants Tamedia" sont traités sur un compte séparé en vertu de l'accord qui a lié jusqu'ici les deux entreprises.Publicitas va encore analyser la situation et indique qu'elle ne fournira pas d'autres informations dans l'immédiat.En réaction à la demande de Publicitas à ses clients, l'ex-partenaire zurichois a fait savoir qu'il envisage de recourir aux voies légales pour "violation de contrat" de la part de la société lausannoise. Selon un porte-parole de Tamedia, Publicitas a cédé à l'éditeur zurichois dès 2016 toutes ses créaces auprès de ses clients pour les prestations réalisées par Tamedia.Les clients qui continueraient de payer leurs factures à Publicitas pourraient faire l'objet d'une double facturation. L'invitation fait par Publicitas est dénuée de tout fondement juridique et constitue une "tromperie qualifiée au détriment des clients et de Tamedia".fr/rp/buc(AWP / 25.04.2018 19h17)