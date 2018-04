Tamedia cesse sa collaboration avec Publicitas

Zurich, le 25 avril 2018 - Tamedia cesse dès à présent sa collaboration avec Publicitas AG et ses sociétés affiliées. L'augmentation des arriérés du côté de Publicitas en sont la raison. Tamedia va informer en conséquence l'ensemble des clients publicitaires ayant réservé de la publicité via Publicitas ces dernières semaines et va leur demander d'effectuer les paiements uniquement à Tamedia directement.Marcel Kohler, directeur du secteur Publicité & Médias pendulaires de Tamedia: «Nous regrettons profondément de devoir cesser notre collaboration avec Publicitas. Une longue série de retards de paiement, d'engagements non respectés ainsi que des arriérés accumulés ces douze derniers mois ne nous laissent toutefois pas d'autre choix.»Tamedia est intéressée, avec d'autres groupes de médias suisses, à soutenir du mieux possible les clients touchés. Quant à savoir si des solutions communes sont possibles, et sous quelles formes, la question est encore ouverte et fait l'objet de discussions.Patrick Matthey, responsable de la Communication en Suisse Romande+41 21 349 42 04, patrick.matthey@tamedia.ch Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias: www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. tensid.ch / 25.04.2018 13h36)