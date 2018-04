Zurich (awp) - Tamedia détient 96,9% des actions de Goldbach après le délai supplémentaire de l'offre de rachat lancé par le groupe de presse. Ce dernier prévoit aussi d'acquérir le reste des titres via un paiement en espèces et de décoter les actions de Goldbach, annonce jeudi le groupe publicitaire en se basant sur des résultats provisoires.Entre début février et le 11 avril, le groupe zurichois s'est vu servir 6'098'790 actions de la régie publicitaire, précise le communiqué.Le 22 décembre, Tamedia avait annoncé une offre publique d'achat (OPA) sur Goldbach. Le groupe de presse avait alors proposé 35,50 CHF par action nominative lors de la publication du prospectus d'offre le 2 février.Les résultats définitifs de ce rachat seront publiés mardi.lk/al(AWP / 12.04.2018 08h10)