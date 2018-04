Tamedia détient 96,9% des actions de Goldbach, selon le résultat définitif

Zurich (awp) - Tamedia détient 96,9% des actions de Goldbach, pour un total de 6'098'790 titres servis, ont annoncé mardi la régie publicitaire et le groupe de médias en se basant sur des résultats désormais définitifs.Les deux sociétés confirment ainsi le résultat provisoire publié la semaine dernière. Tamedia prévoit aussi d'acquérir le reste des titres via un paiement en espèces et de décoter les actions Goldbach.Le 22 décembre, Tamedia avait annoncé une offre publique d'achat (OPA) sur Goldbach. Le groupe de presse avait alors proposé 35,50 francs par action nominative lors de la publication du prospectus d'offre le 2 février pour un total estimé à 216 millions de francs.La transaction est encore soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, qui est attendue au plus tard en en septembre 2018. La finalisation devrait par conséquent intervenir en octobre 2018. La date exacte sera annoncée dès que l'ensemble des conditions requises sera réuni.ol/al(AWP / 17.04.2018 08h15)