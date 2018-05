Tamedia introduit une carte client numérique

Zurich, le 22 mai 2018 - Tamedia introduit la carte client numérique afin de répondre aux besoins de ses clients. Bien que la carte client physique soit remise gratuitement à tous les abonnés des marques 24 Heures, Tribune de Genève, Tages-Anzeiger, Der Bund, BZ Berner Zeitung, BZ Langenthaler Tagblatt, Berner Oberländer, Thuner Tagblatt, Der Landbote, Zürichsee-Zeitung et Zürcher Unterländer avec la facture de leur abonnement, il n'est désormais plus nécessaire de l'avoir sur soi pour profiter de remises attractives.Les abonnés auront désormais une carte client au format numérique dans leur application Android ou iOS. Comme jusqu'à présent, les abonnements de carte journalière (Tagespass) et Mobile-only n'y ont pas droit. En revanche, toutes les personnes détenant un abonnement complet auront un accès illimité à cette carte client numérique. Désormais, celle-ci sera également accessible dans la boutique web à la rubrique «Mon compte». Pour le reste, rien ne changera pour les cartes clients (Carte Club 24h, Carte Club TdG, Carte Blanche, espace.card, carte Bonus) ni pour les offres correspondantes.Avec leur carte client numérique, les abonnés peuvent par exemple bénéficier d'une réduction pour un concert, payer moitié prix des billets pour un match de foot ou obtenir des billets pour des manifestations qui se déroulent à guichets fermés depuis longtemps. Grâce à une vaste offre dans les domaines de la culture, du sport, du cinéma, des foires, de la gastronomie, des spectacles, des soirées et des familles, les abonnés profitent d'un éventail de prestations extrêmement large. Les offres correspondantes se trouvent en ligne sur les sites des marques en question et bien entendu dans les journaux.Christoph Zimmer, responsable de la Communication Tamedia+41 44 248 41 35, christoph.zimmer@tamedia.ch Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias: www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. tensid.ch / 22.05.2018 14h36)