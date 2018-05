Tamedia: la reprise de Goldbach retardée par la Comco

(ajoute argumentaire de la Comco)Zurich (awp) - Le rachat du groupe publicitaire Goldbach par Tamedia est repoussé à l'automne. La Commission de la concurrence (Comco) a décidé d'examiner plus en détail l'opération prévue, ce qui reporte à "septembre à octobre 2018" la finalisation de celle-ci, a indiqué le groupe de presse zurichois mercredi dans un communiqué. La direction de Tamedia se veut rassurante quant à l'issue de cet examen approfondi.Prenant acte de la décision de la Comco, le patron de Tamedia, Christoph Tonini, assure qu'il anticipe toujours le feu vert pour la transaction, étant donné que les deux sociétés sont actives dans des secteurs distincts. "Nous avons bon espoir de pouvoir finaliser la reprise comme prévu au deuxième semestre".Pour le gendarme de la concurrence, il existe "des indices que la concentration crée ou renforce une position dominante". Et de rappeler que Tamedia couvre, avec ses plus de 50 médias et plateformes numériques, une grande partie de la population suisse dans toutes les régions linguistique, alors que Goldbach jouit d'une position de leader en matière de commercialisation de médias électroniques.A l'issue de l'examen préalable, la Comco est parvenue à la conclusion que la concentration pourrait conduire à des économies d'envergure par l'entremise des différents canaux publicitaires (TV, radio, médias imprimés et en ligne, publicité extérieure), ce qui pourrait créer - ou renforcer - une position dominante.L'éditeur zurichois souligne de son côté qu'un critère de succès de l'opération a d'ores et déjà été atteint, 96,9% des actions Goldbach visées par l'offre publique d'achat (OPA) ayant été servies à l'échéance de l'offre le 11 avril. Il a également réitéré son intention de retirer Goldbach de la cote une fois l'opération achevée.Au vu du report de la finalisation, une deuxième ligne de négoce sera ouverte ces prochains jours, où les actions Goldbach servies pourront être négociées jusqu'à quelques jours avant l'exécution de l'offre.buc/ol(AWP / 09.05.2018 09h00)