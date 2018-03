Tamedia lance de nouvelles offres publicitaires sur les réseaux sociaux

Zurich, le 27 mars 2018 - Les trois quarts des utilisateurs suisses d'Internet sont actifs sur les réseaux sociaux. Les marques médias de Tamedia totalisent plus de trois millions d'amis sur Facebook et d'abonnés sur Instagram et touchent ainsi des millions d'utilisatrices et d'utilisateurs par semaine. Avec la nouvelle offre «tSocial», Tamedia propose désormais à ses clients sur les réseaux sociaux divers paquets publicitaires et réalisations de contenu qui profitent de manière conjuguée de la pénétration de ses diverses marques médias.Avec «Monobrand», les annonceurs réservent une marque Tamedia spécifique, par exemple 20 minutes, 24 heures, le Tages-Anzeiger ou Annabelle, et placent leur message publicitaire dans le contexte et dans la communauté de la marque sélectionnée. Le client qui veut profiter de la pénétration de toutes les marques médias de Tamedia dispose des deux offres «Premium» et «Reach». La publicité est distribuée en toute transparence en tant que message déclaré sur les pages des amis sur Facebook et des comptes Instagram des diverses marques médias de Tamedia. Dans le cas de «Reach», l'offre inclut également les verticals thématiques Facebook et Instagram découlant du projet d'innovation Tamedia «ReSurf» et qui présentent déjà une base de plus de 600'000 contacts. «ReSurf» a été lancé il y a un peu plus d'un an dans le but de créer en permanence des pages d'amis Facebook et des comptes Instagram sur des sujets spécifiques afin de placer par ce biais des contenus déjà publiés par Tamedia dans les contextes appropriés et de constituer ainsi une communauté commercialisable.Mike Herter, Head of Innovation, Social Media Advertising & Strategic Projects, déclare: «Avec tSocial, nous proposons à nos annonceurs une attrayante possibilité supplémentaire de placer leur message publicitaire dans le contexte des marques médias Tamedia à forte pénétration afin d'atteindre et d'impliquer leur groupe cible par le biais d'un vaste canal de distribution.»Patrick Matthey, responsable Communication Tamedia en Suisse romande+41 21 349 42 00, patrick.matthey@tamedia.ch Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias: www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. tensid.ch / 27.03.2018 10h01)