Tamedia lance une nouvelle offre publicitaire sur les réseaux sociaux

Zurich (awp) - Tamedia lance une nouvelle offre publicitaire destinée à ses clients sur les réseaux sociaux. Baptisée "tSocial", l'offre comprend divers paquets publicitaires et réalisation de contenus afin de profiter de manière combinée de la pénétration de ses diverses marques médias, a précisé mardi le groupe de presse zurichois.Une offre "Monobrand" sera destinée aux annonceurs qui réservent une marque spécifique du groupe, comme 20 minutes ou 24 Heures. Le client qui veut profiter de l'ensemble des marques médias de Tamedia disposera de deux offres, "Premium" et "Reach"."Avec tSocial, nous proposons à nos annonceurs une attrayante possibilité supplémentaire de placer leur message publicitaire dans le contexte des marques médias Tamedia à forte pénétration afin d'atteindre et d'impliquer leur groupe cible par le biais d'un vaste canal de distribution", a déclaré Mike Herter, directeur Innovation, Social Media Advertising & Strategic Projects, cité dans le communiqué.rp/buc(AWP / 27.03.2018 11h39)