Tamedia prend la majorité de Neo Advertising

Zurich, le 28 février 2018 - Comme annoncé suite au feu vert donné en septembre dernier par la Commission fédérale de la concurrence, le groupe de médias Tamedia vient d'acquérir une participation majoritaire de 51% dans Neo Advertising à compter d'aujourd'hui.Fondé en 2003 à Genève, Neo Advertising est aujourd'hui un des principaux prestataires suisses du domaine «out-of-home»; la société exploite et commercialise près de 12'000 surfaces publicitaires extérieures numériques et analogiques en Suisse alémanique comme en Suisse romande. Neo Advertising apporte une expertise reconnue dans le marché de la publicité extérieure alors que Tamedia possède une grande compétence en matière de commercialisation ainsi qu'une importante pénétration, de sorte que ces deux entreprises se complètent parfaitement. Ensemble, elles veulent développer encore davantage le marché suisse de la publicité extérieure, en particulier dans le secteur en ligne, et réaliser de nouvelles campagnes cross médias innovantes pour leurs clients, en combinaison avec la publicité imprimée et en ligne.Neo Advertising continuera à employer son équipe actuelle de 53 personnes dirigées par le CEO Christian Vaglio-Giors. Ce dernier, ainsi que les autres actionnaires fondateurs, le cofondateur Alexandre de Senger et les entrepreneurs genevois Nicolas Giorgini et Philippe Moser, continueront à détenir une participation dans Neo Advertising.Christoph Zimmer, responsable de la Communication Tamedia+41 44 248 41 35, christoph.zimmer@tamedia.ch Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias: www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. tensid.ch / 28.02.2018 14h06)