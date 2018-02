Tamedia prend une participation dans la plateforme automobile Gowago

Zurich, le 26 février 2018 - Tamedia prend une participation de 20 % dans la nouvelle plateforme de véhicules neufs Gowago. La start-up permet au client de faire son choix en ligne en toute simplicité et de façon optimum, sans qu'aucune connaissance préalable en matière d'automobile ne soit requise. De plus, Gowago intègre les possibilités de leasing de différents prestataires financiers en proposant la meilleure option au client. Par sa participation, Tamedia bénéficie directement de l'expérience et du savoir-faire de la start-up. Une future collaboration stratégique avec autoricardo.ch, plateforme appartenant à Tamedia et à laquelle AXA Winterthur participera à hauteur de 50%, n'est pas à exclure.En évitant une recherche souvent fastidieuse pour trouver le bon véhicule, Gowago offre une plateforme inspirante, simple et orientée selon les besoins. L'intégration de différents concessionnaires et prestataires financiers permet à Gowago de montrer au client les offres de leasing adaptées à son budget. La comparaison d'offres devient facile grâce à un comparatif des prix dans la transparence en un coup d'oeil.Pour Christoph Brand, membre de la direction de Tamedia et directeur du secteur Classifieds & Marketplaces: « Gowago apporte des innovations importantes sur le marché suisse de l'automobile. La nouvelle recherche de véhicule simplifiée aidera désormais les personnes, même sans grandes connaissances en matière d'automobile, à trouver le véhicule neuf adéquat. Parallèlement, les concessionnaires auront des contacts plus pertinents de la part des clients. Notre participation dans cette start-up nous permet de bénéficier directement de son expérience et de développer nos propres services dans ce secteur grâce à l'échange de connaissances ».Simon Marquard, Digital Communication Manager Tamedia+41 44 248 41 94, simon.marquard@tamedia.ch Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias:www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroomDans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017.www.tamedia.ch tensid.ch / 26.02.2018 14h46)