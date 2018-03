Tamedia: près de 90% des titres Goldbach ont été servis

Zurich (awp) - Le groupe de presse Tamedia a vu son offre de rachat pour Goldbach franchir une nouvelle étape. Au total 89,48% des titres ont été servis par les actionnaires, selon des résultats provisoires publiés par la société mercredi. Un délai supplémentaire est prévu du 27 mars au 11 avril pour les actionnaires retardataires.Le 22 décembre, Tamedia a lancé une offre publique d'achat pour le spécialiste de la publicité Goldbach. Le groupe de médias proposait 35,5 CHF par nominatives. A expiration du délai de l'offre, le 20 mars, 5,63 mio de titres Goldbach avaient été servis, soit 89,48% des 6,29 mio des actions sur lesquels portait l'offre, précise le communiqué.Après la finalisation de la transaction, Tamedia prévoit de décoter le titre Goldbach de SIX. Si plus de 90% des actions sont servies Tamedia prévoit de dédommager les actionnaires minoritaires avec un règlement en espèces (squeeze-out).La transaction est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, qui devraient se prononcer en mai ou en septembre au plus tard.ol/rp(AWP / 21.03.2018 08h20)