Tamedia présente pour la deuxième fois le magazine officiel du Salon de l'automobile de Genève

Zurich, le 22 février 2018 - Pour la deuxième fois déjà, le magazine officiel du Salon international de l'automobile de Genève sera publié en exclusivité par le groupe de médias Tamedia. Après une première réussie l'an passé, le Geneva International Motor Show (Salon de l'automobile de Genève) et Tamedia ont initié un partenariat à long terme à l'été 2017.Deux millions de lectrices et lecteurs y trouveront un mélange d'actualités, de reportages et d'articles de fond sur l'industrie automobile, de même que des portraits de personnalités. Le magazine paraîtra le vendredi 23 février et le dimanche 25 février 2018 en français, allemand et italien dans toute la Suisse sous forme d'un supplément dans les journaux régionaux et dominicaux publiés par Tamedia, de même que dans le journal partenaire tessinois La Regione. Une édition anglaise sera également distribuée au Salon de l'automobile de Genève qui se tiendra du 8 au 18 mars 2018.Outre la version imprimée du magazine du Salon de l'automobile, Tamedia lance également un numéro spécial numérique avec des contenus et des vidéos complémentaires. Le numéro spécial numérique sera disponible dès demain vendredi sur les plateformes de Newsnet et 20 minutes/20 Minuten, sur le site internet du Geneva International Motor Show (www.gims.swiss) et sur co2auplancher.ch. De plus, 20minutes.ch et 20minuten.ch proposeront à nouveau leur propre chaîne spéciale Salon de l'automobile avec des actualités quotidiennes de l'événement.Nicole Bänninger, responsable médias - Communication d'entreprise Tamedia+41 44 248 41 87, nicole.baenninger@tamedia.ch Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias: www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. tensid.ch / 22.02.2018 14h01)