Tamedia publie le premier sondage électoral

Zurich, le 12 janvier 2018 - Le groupe de médias Tamedia a mené sur ses plateformes d'information, toutes marques confondues un sondage relatif aux élections fédérales 2019. 20'422 personnes de toute la Suisse ont participé au sondage en ligne les 4 et 5 janvier. La marge d'erreur est de 1,2 point.Si les élections avaient eu lieu la semaine dernière, la tendance décroissante du PDC se serait poursuivie sous la nouvelle présidence: d'après le sondage, les démocrates-chrétiens tombent sous la barre des dix pour cent, affichant une force électorale de 9,1 pour cent (contre 11,6 pour cent en 2015).Avec les Vert'libéraux, c'est donc un autre parti centriste qui est le grand gagnant de cette «mi-temps» de la législature. Par rapport à 2015, les Vert'libéraux ont progressé de 1,5 pour cent pour atteindre désormais 6,1 pour cent. L'UDC continue elle aussi sa progression après sa victoire électorale d'il y a deux ans: son pourcentage de voix a augmenté de 1,4 pour cent pour atteindre actuellement 30,8 pour cent. En revanche, le PLR, le PS, le PBD et les verts stagnent: pour ces partis, pas de changement significatif.Parmi les votants, un peu plus d'une personne sur deux (55 pour cent) se déclare insatisfaite ou plutôt insatisfaite du travail du Parlement actuel, selon le sondage. 43 pour cent sont globalement satisfaites. Le sondage a également examiné dans quels domaines se situaient les problèmes les plus urgents, selon les votants. Les sondés avaient le choix entre 19 problématiques.Les coûts relatifs à la santé arrivent en tête: ils représentent un problème important pour 69 pour cent des sondés. Ensuite, on trouve la prévoyance retraite (64 pour cent) et les relations avec l'UE (56 pour cent). Le terrorisme islamiste préoccupe moins la population: près d'une personne sur trois seulement le considère comme l'un des problèmes les plus urgents. D'après le sondage, le chômage ou la situation économique ne sont pas préoccupants actuellement.Le sondage électoral Tamedia a été réalisé en collaboration avec LeeWas GmbH, la société des politologues Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen. Ces derniers ont pondéré les résultats du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques.Au total, six enquêtes sont prévues jusqu'aux élections fédérales du 20 octobre 2019. Plus d'informations ainsi que le rapport du premier sondage sont à retrouver sur www.tamedia.ch/fr/sondage Suisse romande: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève et Le Matin/Le Matin DimancheSuisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher RegionalzeitungenTessin: 20 minutiChristoph Zimmer, responsable de la Communication Tamedia+41 44 248 41 35, christoph.zimmer@tamedia.ch Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias: www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. tensid.ch / 12.01.2018 07h02)