Tamedia rachète la Basler Zeitung et vend plusieurs participations

Zurich (awp) - Tamedia rachète la Basler Zeitung des mains de la société Zeitungshaus. En contrepartie, le groupe de presse va revendre plusieurs participations, notamment dans le Tagblatt der Stadt Zürich et dans plusieurs journaux gratuits. La transaction est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, a souligné Tamedia mercredi.Le rachat de la Basler Zeitung permet à Tamedia d'élargir son portefeuille de journaux quotidiens. Le titre sera intégré dans le réseau de Tamedia. Jusqu'ici rédacteur en chef du journal, Markus Somm quittera son poste après une transition de six mois suivant le rachat. Il continuera de travailler comme chroniqueur pour Tamedia après un congé sabbatique, précise la société.Zeitungshaus reprendra de son côté dans le courant du deuxième trimestre la participation de 65% que détient Tamedia dans le Tagblatt der Stadt Zürich. L'équipe de rédaction doit être conservée. Différentes participations dans des journaux gratuits seront également cédées à Zeitungshaus, dont celles de 100% dans Furttaler et Rümlanger, ainsi que celles de 50% dans GHI et Lausanne Cités.Les détails financiers de l'opération seront tenus confidentiels.ol/fr(AWP / 18.04.2018 10h15)