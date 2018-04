Tamedia rachète la Basler Zeitung et vend plusieurs participations

(ajoute réaction de Syndicom et déclarations de Blocher)Zurich (awp) - Tamedia rachète la Basler Zeitung à la société Zeitungshaus. En contrepartie, le groupe de presse zurichois va revendre des participations, notamment dans le Tagblatt der Stadt Zürich et dans plusieurs journaux gratuits. La transaction, dont le montant est confidentiel, est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, a souligné Tamedia mercredi.Le rachat de la Basler Zeitung permet à Tamedia d'élargir son portefeuille de quotidiens. Le titre sera intégré dans le réseau du premier groupe de presse suisse. Jusqu'ici rédacteur en chef du journal, Markus Somm quittera son poste après une transition de six mois suivant le rachat. Il continuera de travailler comme chroniqueur pour Tamedia après un congé sabbatique, a précisé la société.Zeitungshaus, dont Christoph Blocher est copropriétaire, reprendra de son côté au deuxième trimestre la participation de 65% que détient Tamedia dans le Tagblatt der Stadt Zürich. L'équipe de rédaction doit être conservée. Différentes participations dans des journaux gratuits seront également cédées à Zeitungshaus, dont celles de 100% dans Furttaler et Rümlanger, ainsi que celles de 50% dans GHI et Lausanne Cités.Pour Christoph Blocher, la vente de la Basler Zeitung était nécessaire car "au vu de la concentration de la presse, l'avenir n'était pas assuré". Au contraire, les journaux gratuits "ancrés localement et bien lus" ont un potentiel: "c'est ici que je vois le futur de l'imprimé", a insisté l'ex-conseiller fédéral dans une interview à l'hebdomadaire alémanique Handelszeitung.De son côté, Syndicom a regretté une vente symptomatique "de la situation inquiétante de la branche des médias en Suisse". "Tamedia renforce son assise et Blocher étend son empire de propagande dans les journaux gratuits", a insisté le syndicat. Tamedia détient 40% des parts de marché en Suisse alémanique et 68% dans la partie romande du pays en terme d'audience des publications. "L'entreprise domine le paysage médiatique, sans le rachat de la Basler Zeitung", a souligné Syndicom dans un communiqué.ol/fr/al(AWP / 18.04.2018 12h20)