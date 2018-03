Tamedia revendique 89,48% du capital de Goldbach, au terme du délai d'offre

Zurich (awp) - L'éditeur et opérateur de plateformes en ligne Tamedia revendique au terme du délai pour son offre sur la régie publicitaire Goldbach 89,48% du capital et des droits de vote de ce dernier. Entre début février et le 20 mars, le groupe zurichois s'est vu servir 5'631'725 actions Goldbach, détaille lundi le compte-rendu "définitif intermédiaire" de l'opération.La part de Tamedia dans le flottant de Goldbach atteint ainsi 91,45%, 135'864 titres n'étant pas cotés.jh/rp(AWP / 26.03.2018 08h20)