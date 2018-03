Taxation du numérique: "pas des représailles de l'UE contre les USA" (Moscovici)

Buenos Aires - Le commissaire européen Pierre Moscovici va s'efforcer de rassurer les Etats-Unis lors de son intervention mardi devant le G20 Finances à Buenos Aires, en assurant que sa proposition de taxation des géants du numérique n'est pas une représaille contre les taxes américaines sur l'acier.Q: Vous intervenez lors du débat sur la fiscalité. Quel sera votre message aux ministres des Finances du G20 ?R: Je dirai d'abord que la Commission européenne s'inscrit pleinement dans la démarche internationale. Ensuite, j'expliquerai que l'UE estime qu'elle doit légiférer pour elle-même. Enfin, je soulignerai qu'il ne s'agit en rien de mesures qui sont une riposte ou des représailles à une situation et qu'il ne s'agit en rien d'une mesure anti-américaine. Il était imprévisible que les Etats-Unis prennent les mesures qu'ils ont annoncées il y a quelques semaines (sur l'acier et l'aluminium). Nous ne ciblons en rien les entreprises américaines. Nous définissons une stratégie pour la fiscalité des géants du numérique dans leur ensemble, quelle que soit leur nationalité.Q: Quelle mesure de court terme allez-vous présenter mercredi à Bruxelles sur la fiscalité des géants du numérique ?R: Nous allons continuer à nous inscrire dans le cadre des travaux du G20 et de l'OCDE pour affiner la notion de présence digitale et pour parvenir à la définition commune d'un établissement fiscal numérique permanent. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de cette approche internationale à laquelle nous participons pleinement. Nous ne pouvons pas non plus attendre qu'un consensus hypothétique se constitue entre des acteurs qui ne le veulent peut-être pas tous. Nous sommes prêts et nous allons proposer une solution de court terme. Elle permettra de taxer le chiffre d'affaire ou une partie des géants du numérique à partir d'un certain seuil avec un taux d'imposition qui permette de générer des revenus substantiels.Q: Le communiqué final de la réunion du G20 Finances ne devrait pas faire mention du mot protectionnisme, comme depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, mais pointer des "inwards looking policies", "des politiques tournées vers l'intérieur". Est-ce suffisant ?R: C'est le protectionnisme qui menace la reprise. Il détruit aussi la bonne compréhension des règles et mine le multilatéralisme. Il est très important que nous transmettions à Buenos Aires un message de refus du protectionnisme et que le communiqué du G20 soit à cet égard un progrès par rapport au langage tenu précédemment. Il s'agit de dire que nous considérons tous que les "inwards looking policies" ne sont pas une réponse à l'économie mondiale et si l'on veut continuer de croître de manière inclusive il faut trouver des réponses qui le soient également.(©AFP / 19 mars 2018 20h17)