La suppression complète de la taxe d'habitation à partir de 2020 ne remet pas en cause "la trajectoire de finances publiques" et "les objectifs de déficit" envoyés à Bruxelles par le gouvernement, a indiqué mercredi Matignon."On exclut toute remise en cause de la trajectoire de finances publiques", a précisé Matignon à l'AFP, en réaffirmant que le manque à gagner lié à cette réforme fiscale, évalué à 20 milliards d'euros pour les finances publiques, serait compensé par "des économies".(©AFP / 09 mai 2018 18h39)