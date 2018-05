Strasbourg - La commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström a jugé mardi improbable que les Etats-Unis accordent à l'UE d'ici au 1er juin une exemption permanente de leurs droits de douane sur l'acier et l'aluminium et s'attend au mieux à "des quotas" de la part des Américains."Peut-être que l'agenda sera positif, c'est-à-dire sans droits de douane, ni quotas, mais si nous sommes réalistes, je ne pense pas que nous puissions espérer cela", a-t-elle déclaré à Strasbourg devant les eurodéputés."En réalité, si les États-Unis décident de s'abstenir d'appliquer des droits de douane, je m'attends quand même à ce qu'ils veuillent imposer des sortes de quotas sur les exportations de l'UE", a-t-elle expliqué."La question est de savoir s'il s'agirait de quotas stricts, c'est-à-dire (d') un volume limite au-delà duquel aucune autre exportation n'est possible, ou de quotas plus souples qui permettraient d'autres exportations mais avec des droits de douane", a-t-elle expliqué.Le président américain Donald Trump a annoncé en mars des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium avant d'accorder des exemptions à certains alliés des Etats-Unis.L'exemption provisoire dont bénéficie pour l'instant l'UE s'achève le 1er juin et les Européens n'ont cessé, ces dernières semaines, de réclamer une exemption permanente.Les dirigeants de l'UE se sont même dit prêts, au cours d'un récent sommet à Sofia, à discuter, dans ce cas, d'un accord commercial "restreint" avec les Etats-Unis et à ouvrir leur marché au gaz naturel américain.Si l'UE se voit finalement appliquer les droits de douane annoncés, elle a préparé des contre-mesures sur une liste de produits américains emblématiques, comme le beurre de cacahuète, les jeans et le bourbon, qui pourraient être mises en place à compter du 20 juin.Mais si Washington lui imposait des quotas, cette réponse deviendrait caduque.Mme Malmström doit rencontrer mercredi son homologue américain Wilbur Ross en marge d'une réunion de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris, a annoncé mardi la Commission européenne.(©AFP / 29 mai 2018 15h57)