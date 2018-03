Taxes américaines: Merkel se dit "inquiète", appelle au dialogue

Munich (Allemagne) - La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite inquiète vendredi des nouvelles taxes douanières américaines décidées par le président Donald Trump, appelant au dialogue pour éviter un conflit commercial à l'issue duquel tous seraient perdants."Nous voyons avec inquiétude la hausse des droits de douanes sur certains produits", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse à Munich, jugeant que "le mieux serait que nous soyons exemptés" de ces taxes sur l'acier et l'aluminium comme le demande la Commission européenne.Refusant d'employer le terme "martial" de guerre commerciale, Mme Merkel a néanmoins souligné que cela ne devait pas empêcher "l'Europe de réagir, et la Commission (européenne) l'a dit clairement" en annonçant la mise en place le cas échéant de mesures de rétorsions visant des produits emblématiques américains.Mais "personne ne gagnera une telle course et c'est pourquoi nous recherchons toujours le dialogue", a-t-elle dit, prônant aussi des discussions avec d'autres pays concernées par les décisions de M. Trump, "comme la Chine".(©AFP / 09 mars 2018 12h29)