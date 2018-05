Taxes américaines: l'UE informe l'OMC qu'elle est prête à prendre des contre-mesures

Bruxelles - La Commission européenne a informé vendredi l'Organisation mondiale du commerce que l'UE était prête à prendre des contre-mesures sur une série de produits américains emblématiques comme les jeans ou le bourbon si les Etats-Unis imposaient des droits de douane sur son acier et son aluminium."L'UE a notifié à l'OMC une liste de produits américains sur lesquels elle pourrait à l'avenir appliquer des droits d'importation supplémentaires" si l'exemption dont elle bénéficie jusqu'au 1er juin ne devenait pas définitive, écrit l'exécutif européen dans un communiqué."Il s'agirait de compenser de manière équivalente l'impact des mesures tarifaires américaines", des droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium, poursuit Bruxelles.L'Union européenne a exporté 5,3 milliards d'euros d'acier et 1,1 milliard d'euros d'aluminium vers les Etats-Unis en 2017.Ses contre-mesures européennes visent à compenser à hauteur de 2,8 milliards d'euros les dommages que causeraient à son industrie les taxes américaines, un chiffre qu'elle juge "mesuré".Elle pourrait mettre en place d'éventuelles représailles en toute légalité "à compter du 20 juin 2018", précise-t-elle.Parmi les produits concernés se trouvent le tabac, le bourbon, les jeans ou les motos, ainsi que des produits de beauté ou textiles.(©AFP / 18 mai 2018 14h46)