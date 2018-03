Taxes américaines: l'UE "prête" à utiliser des mesures de rétorsion

Bruxelles - Le vice-président de la Commission européenne, Jyrki Katainen, a affirmé vendredi que l'UE était "prête à réagir" et à prendre si besoin des mesures de rétorsion contre les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium, mais qu'elle privilégiait encore "le dialogue" avec Washington."Nous sommes prêts et serons prêts à utiliser si besoin des mesures de rééquilibrage" sur des produits américains emblématiques comme les jeans ou le beurre de cacahuète, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Bruxelles.L'UE a préparé depuis plusieurs jours une liste comprenant plusieurs dizaines de produits en acier, ainsi que du maquillage, des vêtements, des aliments ou des véhicules, qu'elle pourrait décider de taxer lourdement."Nous espérons que nous ne serons pas contraints de le faire", a ajouté M. Katainen, expliquant que le "premier objectif" de l'UE restait de "dialoguer avec les Etats-Unis pour éviter tout dommage collatéral".Donald Trump a signé jeudi soir deux documents imposant dans 15 jours des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium.Le Canada et le Mexique en seront exclus "pour le moment" et la Maison Blanche a précisé que tous les pays concernés pourraient entamer des discussions avec les Etats-Unis pour négocier, eux aussi, une éventuelle exemption."Nous voulons que l'UE soit perçue comme un bloc commercial", a précisé M. Katainen, ce qui veut dire que les Etats-Unis ne pourront pas décider d'exempter un seul ou plusieurs Etats membres de leurs mesures sans que la totalité de l'UE le soit."Nous ne voulons pas de division entre les Etats membres", a-t-il insisté, ajoutant que M. Trump n'avait pas été "très clair" sur la question des exemptions possibles.(©AFP / 09 mars 2018 12h27)