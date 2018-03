Taxes américaines: la commissaire de l'UE au Commerce mardi et mercredi à Washington

Bruxelles - Cecilia Malmström, commissaire européenne au Commerce, doit se rendre mardi et mercredi à Washington pour discuter des taxes douanières que les Etats-Unis veulent appliquer sur l'acier et l'aluminium, a-t-on appris lundi d'une source proche de la Commission.Mme Malmström doit notamment rencontrer durant sa visite son homologue américain Wilbur Ross, a précisé cette source.Jeudi dernier, l'exécutif européen avait annoncé une rencontre à venir la semaine suivante entre Cecilia Malmström et Wilbur Ross mais sans toutefois donner de date précise ni de lieu.La visite de Mme Malmström survient alors que le ministre allemand de l'Economie, Peter Altmaier, est arrivé dimanche à Washington pour rencontrer jusqu'à mardi des représentants du gouvernement américain et s'entretenir également de commerce.Avant de partir pour les USA, M. Altmaier avait affirmé dans un entretien au quotidien allemand Handelsblatt que le président américain Donald Trump "ne parviendrait pas" à diviser les Etats-membres de l'Union européenne sur la question du commerce.L'Union européenne est "une union douanière et agit de manière collective. Diviser l'Europe ne peut être dans l'intérêt du gouvernement américain, et il n'y parviendra pas", avait-il dit.L'Allemagne, avec ses excédents commerciaux record, est particulièrement dans le viseur de M. Trump.Donald Trump va imposer des taxes de 25% sur les importations d'acier aux Etats-Unis et de 10% sur celles d'aluminium, ignorant les mises en garde répétées de nombre de ses alliés, Union européenne en tête. Ces taxes doivent entrer en vigueur le 23 mars pour le monde entier, à l'exception du Canada et du Mexique.(©AFP / 19 mars 2018 09h13)