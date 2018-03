Taxes américaines: la commissaire de l'UE au Commerce mardi et mercredi à Washington

Cecilia Malmström, commissaire européenne au Commerce, sera mardi et mercredi à Washington pour tenter de convaincre son homologue américain Wilbur Ross d'exclure l'UE des taxes douanières que les Etats-Unis veulent appliquer sur l'acier et l'aluminium."Je vais partir demain aux USA et mon message sera que l'Union européenne doit être exclue dans son ensemble" de ces taxes douanières, a déclaré la commissaire suédoise, lors d'un point presse à Bruxelles."Nous voulons travailler avec les USA et les autres partenaires dans le monde pour nous attaquer aux racines du problème qui sont les surcapacités dans la production d'acier", a-t-elle ajouté."Nous avons différents outils à notre disposition pour le faire. Nous sommes prêts à les renforcer et à en envisager d'autres", a dit Mme Malmström."Il y a des contacts constants mais pour l'instant aucune décision n'a été prise par l'administration américaine", a-t-elle souligné.La visite de Mme Malmström survient alors que le ministre allemand de l'Economie, Peter Altmaier, est arrivé dimanche à Washington pour rencontrer jusqu'à mardi des représentants du gouvernement américain et s'entretenir également de commerce.Avant de partir pour les USA, M. Altmaier avait affirmé dans un entretien au quotidien allemand Handelsblatt que le président américain Donald Trump "ne parviendrait pas" à diviser les Etats membres de l'Union européenne sur la question du commerce.L'Union européenne est "une union douanière et agit de manière collective. Diviser l'Europe ne peut être dans l'intérêt du gouvernement américain, et il n'y parviendra pas", avait-il prévenu.L'Allemagne, avec ses excédents commerciaux record, est particulièrement dans le viseur de M. Trump.Donald Trump veut imposer des taxes de 25% sur les importations d'acier aux Etats-Unis et de 10% sur celles d'aluminium, ignorant les mises en garde répétées de nombre de ses alliés, Union européenne en tête. Ces taxes doivent entrer en vigueur le 23 mars pour le monde entier, à l'exception du Canada et du Mexique.(©AFP / 19 mars 2018 15h55)