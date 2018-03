Taxes américaines: "le dialogue" reste "la première option" pour l'UE

La commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, a affirmé vendredi que "le dialogue" avec les Etats-Unis restait "la première option" pour l'UE, après l'imposition par Donald Trump de taxes sur les importations d'acier et d'aluminium."Le dialogue est toujours la première option pour l'Union européenne", a-t-elle déclaré lors d'une intervention devant le think thank américain German Marshall Fund à Bruxelles. "Nous ne pouvons pas être une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis, donc nous comptons être exemptés" des mesures annoncées, a-t-elle répété.(©AFP / 09 mars 2018 09h54)