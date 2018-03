Taxes américaines: "le dialogue" reste "la première option" pour l'UE

Bruxelles - La commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, a affirmé vendredi que "le dialogue" avec les Etats-Unis restait "la première option" pour l'UE, après l'imposition par Donald Trump de taxes sur les importations d'acier et d'aluminium."Le dialogue est toujours la première option pour l'Union européenne", a-t-elle déclaré lors d'une intervention devant le think tank américain German Marshall Fund à Bruxelles."Nous ne pouvons pas être une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis, donc nous comptons être exemptés" des mesures annoncées, a-t-elle réitéré.Donald Trump a signé jeudi soir deux documents imposant dans 15 jours des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium.Le Canada et le Mexique en seront exclus "pour le moment" et la Maison Blanche a précisé que tous les pays concernés pourraient entamer des discussions avec les Etats-Unis pour négocier, eux aussi, une éventuelle exemption."Ce qu'a dit le président (américain) hier n'est pas très clair, donc nous allons chercher à obtenir plus de clarté sur ce sujet", a expliqué Mme Malmström.La Suédoise doit rencontrer samedi à Bruxelles le représentant au Commerce des Etats-Unis, Robert Lighthizer, avec le ministre japonais de l'Economie Hiroshige Seko, pour une réunion à la Commission européenne prévue de longue date dans le cadre des rencontres tripartites organisées depuis décembre 2017."Nous espérons que nous pourrons obtenir la confirmation que l'UE est exemptée de tout cela", a-t-elle souhaité.Dans le cas contraire, Mme Malmström a rappelé que l'UE était prête à prendre des mesures rapides sur une liste de produits américains emblématiques comme le beurre de cacahuète, le jus d'orange ou le bourbon, pour contre-balancer les effets des taxes américaines.Mais "nous ne préparons pas une bataille, l'Union européenne est un projet pacifique", a-t-elle insisté.(©AFP / 09 mars 2018 09h07)