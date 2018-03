Taxes américaines: rencontre UE/Etats-Unis "la semaine prochaine"

Bruxelles - La commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström et son homologue américain Wilbur Ross se rencontreront "la semaine prochaine" pour discuter des taxes douanières que les Etats-Unis vont appliquer sur l'acier et l'aluminium, a-t-on appris jeudi auprès de la Commission.Mme Malmström et M. Ross se sont entretenus jeudi au téléphone sur ce sujet et ont prévu de se voir "rapidement la semaine prochaine", a expliqué une source à la Commission, sans donner de détails sur la date ou le lieu de cette rencontre."La commissaire a réaffirmé que l'UE, en tant que proche allié des Etats-Unis en matière de défense, s'attend à être totalement exclue de ces mesures dans leur ensemble", a précisé cette source."Elle a également souligné que l'UE et les Etats-Unis étaient tous deux affectés par la surcapacité mondiale" dans l'acier et l'aluminium et qu'ils devaient "aborder la question ensemble", a-t-elle ajouté.Donald Trump va imposer des taxes de 25% sur les importations d'acier aux Etats-Unis et de 10% sur celles d'aluminium, ignorant les mises en garde répétées de nombre de ses alliés, Union européenne en tête. Ces taxes doivent entrer en vigueur le 23 mars pour le monde entier, à l'exception du Canada et du Mexique.Le président américain avait assuré lundi dans un tweet que son secrétaire au Commerce Wilbur Ross allait discuter avec les représentants de l'Union européenne de "l'élimination des importantes barrières douanières et tarifs qu'ils utilisent contre les USA".Mme Malmström a déjà rencontré samedi à Bruxelles le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, en présence également du ministre japonais de l'Economie, Hiroshige Seko, mais ces discussions se sont avérées infructueuses.L'UE, qui exige d'être exemptée des taxes américaines, a préparé des contre-mesures au cas où Donald Trump persisterait dans ses intentions.La plus immédiate, applicable en trois mois, consisterait à taxer lourdement, en guise de rétorsion, certains produits américains emblématiques, comme les jeans, les motos de grosse cylindrée ou le beurre de cacahuète, dont Bruxelles a établi une liste.(©AFP / 15 mars 2018 15h53)