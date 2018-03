Taxes américaines: une "mauvaise manière" de gérer les affaires commerciales (ministre britannique)

Londres - Le ministre britannique du Commerce international, Liam Fox, a critiqué la décision américaine d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis, affirmant qu'il s'agissait d'une "mauvaise manière" de gérer ces affaires commerciales."Nous pouvons approcher d'une manière multilatérale la surproduction d'acier, mais ceci est une mauvaise manière d'agir en ce qui la concerne", a-t-il dit jeudi soir.Donald Trump a imposé jeudi des taxes de 25% sur les importations d'acier aux Etats-Unis et de 10% sur celles d'aluminium, ignorant les mises en gardes répétées de nombre de ses alliés, Union européenne en tête."Le protectionnisme, les taxes, n'ont jamais fonctionné", a ajouté le ministre britannique, précisant qu'il allait se rendre à Washington la semaine prochaine pour des entretiens avec des responsables américains sur les taxes et des possibles exemptions pour les alliés américains."Nous allons attendre pour voir s'il y a de la place pour des négociations --c'est la raison pour laquelle je me rends à Washington la semaine prochaine", a-t-il poursuivi.Il a qualifié de "doublement absurde" la décision de taxer l'acier britannique sur la base de raisons de sécurité nationale alors que cela représente 1% seulement des importations pour la Défense américaine.(©AFP / 09 mars 2018 00h21)