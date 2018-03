Taxes: possibles dérogations pour le Mexique et le Canada (Maison Blanche)

Washington - La Maison Blanche a évoqué mercredi de possibles dérogations pour le Mexique et le Canada dans les taxes sur les importations d'acier et d'aluminium qui seront annoncées par l'exécutif américain d'ici la fin de la semaine."Nous pensons que le président signera quelque chose d'ici la fin de la semaine", a déclaré Sarah Sanders, porte-parole de Donald Trump."Il y a des dérogations possibles pour le Mexique, le Canada (...) et potentiellement d'autres pays", a-t-elle ajouté, évoquant une évaluation "pays par pays" sur des critères de "sécurité nationale".Donald Trump a annoncé jeudi son intention d'imposer 25% de taxes sur les importations d'acier et 10% sur celles d'aluminium, ravivant le spectre d'une confrontation commerciale entre les Etats-Unis et nombre de ses alliés.Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a tenté mercredi de temporiser assurant que la décision d'appliquer ces taxes avait été "mûrement réfléchie" et que les Etats-Unis ne cherchaient pas une guerre commerciale.(©AFP / 07 mars 2018 20h20)