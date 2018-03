Taxes sur l'acier: l'UE "n'a pas peur" des "intimidateurs" protectionnistes

La commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström a affirmé lundi que l'Union européenne n'avait "pas peur" des menaces protectionnistes de Donald Trump sur l'acier, l'aluminium ou les automobiles et qu'elle "se défendra contre les intimidateurs"."Nous avons vu récemment comment (le commerce) est utilisé comme une arme pour nous menacer et nous intimider. Mais nous n'avons pas peur et nous nous défendrons contre les intimidateurs", a-t-elle affirmé lors d'un discours à Bruxelles sur le commerce durable.(©AFP / 12 mars 2018 10h42)