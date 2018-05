Tchad: nouvelle grève des fonctionnaires massivement suivie

N'Djamena - L'appel à la grève illimitée lancée au Tchad par les principaux syndicats des services publics a été massivement suivie lundi, bloquant hôpitaux, écoles et ministères, tandis que les fonctionnaires réclament le paiement de leurs primes et indemnités, a constaté l'AFP.Les fonctionnaires tchadiens exigent le paiement de leur "salaire intégral", diminué depuis janvier des primes et indemnités. Pour des raisons budgétaires, le président Idriss Déby leur a demandé d'attendre jusqu'à la fin de l'année la régularisation de leurs salaires.Mais, samedi, ils ont refusé cette demande, et ont décidé de lancer un nouvel appel à la grève illimitée, après celle de janvier-février.Lundi, les établissements scolaires primaires et secondaires ainsi que l'Université de N'Djamena étaient fermés, a constaté un correspondant de l'AFP."Cette grève compromet l'avenir de nos enfants qui sont en classe d'examen", a réagi Joseph Issa, parent d'élèves.De sources concordantes, les établissements scolaires d'autres villes du Tchad étaient à l'arrêt: à Moundou (deuxième ville du pays), à Sarh, à Abeche, à Doba...A l'hôpital général de N'Djamena, le mot d'ordre était aussi respecté: "nous assurons un service minimum à la chirurgie, à la réanimation et dans d'autres services sensibles", a indiqué à l'AFP l'infirmier-major Ali Soumaine.Le fonctionnement des principaux ministères était à N'Djamena au ralenti lundi, beaucoup de bureaux étant restés fermés à l'exception de ceux de responsables."Nous nous interrogeons sur la fuite en avant des syndicats qui n'honore ni notre pays, ni les travailleurs et travailleuses", a réagi Madeleine Alingue, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué, se disant "surprise" de l'appel à la grève."Le gouvernement invite tous les travailleurs à vaquer normalement à leurs occupations quotidiennes. Des efforts sont en cours pour un redressement durable de la situation sociale", a-t-elle encore déclaré.Selon le leader syndical Michel Barka, la situation des fonctionnaires "est de plus en plus inacceptable et ce n'est pas de gaîté de coeur que les travailleurs à chaque fois ferment les établissements scolaires, les hôpitaux, l'administration publique".Il a accusé le gouvernement de ne pas "faire d'effort" pour "faire face à cette situation".Le Tchad, pays de près de 15 millions d'habitants, compte environ 92.000 fonctionnaires civils.En janvier, le gouvernement avait réduit de 50% les primes et indemnités des fonctionnaires - déjà réduites de 50% en 2016. Cette mesure d'austérité avait entraîné pendant deux mois une forte grogne sociale.Mi-mars, gouvernement et syndicats du Tchad étaient parvenus à un accord pour mettre fin à la paralysie du secteur public. Il proposait de mettre fin aux coupes des primes et indemnités fin mai.N'Djamena doit réduire la masse salariale à la charge de l'Etat dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international (FMI), dont le Tchad a obtenu deux tranches de financement de 99,8 millions de dollars, sur un total de 312,1 millions de dollars sur trois ans.(©AFP / 28 mai 2018 17h27)