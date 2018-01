Tchad: suspension de la grève qui a paralysé le trafic urbain

N'Djamena - Les transporteurs urbains et interurbains tchadiens ont décidé lundi après-midi de lever leur mot d'ordre de grève qui devait courir jusqu'à mardi, a annoncé leur syndicat qui a tenu une assemblée générale."Nous avons été reçus par le ministre des Transports qui a promis de prendre en compte nos revendications qui étaient jusque-là ignorées. Nous allons reprendre les négociations avec le gouvernement jusqu'au 10 février au plus tard. Si rien ne bouge, la grève reprendra", a déclaré à la presse Abakar Daoud Adoum, secrétaire général du syndicat des transporteurs."Nous avons également obtenu la libération de 15 de nos amis transporteurs, interpellés ce matin (lundi) alors qu'ils veillaient au suivi effectif du mot d ordre de grève", a-t-il ajouté.La police a arrêté plus de cent personnes pour "troubles à l'ordre public et destruction de biens publics" à la suite d'une grève massive des transporteurs et à une manifestation de lycéens qui a donné lieu à des violences, lundi dans la capitale tchadienne, N'Djamena.La capitale a été paralysée ce lundi par une grève massive des transporteurs pour protester contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Le mouvement a été suivi lundi matin par une manifestation spontanée des lycéens qui ont été dispersés par la police.(©AFP / 22 janvier 2018 18h52)