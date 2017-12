Tchad: vaste remaniement ministériel, réduction du nombre de portefeuilles

N'Djamena - Le président tchadien Idriss Déby Itno a remanié son gouvernement, réduisant le nombre de ministres de 37 à 24 pour des raisons d'économie, et changeant les titulaires de ministères clés comme la Sécurité publique, les Affaires étrangères, la Justice et les Finances, a appris l'AFP lundi.Un décret présidentiel, lu à la télévision dimanche soir, réduit le nombre de portefeuilles ministériels, alors que l'Assemblée nationale tchadienne doit voter entre le 28 et le 30 décembre le budget pour l'année 2018 et que le Tchad traverse une crise économique.Cette réduction "se justifie par les mesures d'austérité que prône le gouvernement", a indiqué à l'AFP un conseiller du Premier ministre sous couvert de l'anonymat."Par cette restriction, les plus hautes autorités veulent réduire les dépenses de l'Etat face à la situation de crise financière que connaît le pays", a-t-il ajouté.La nouvelle équipe gouvernementale est marquée par le départ de 18 ministres tandis que 8 nouvelles personnalités y font leur entrée.Les ministres des Affaires étrangères, Hissein Brahim Taha, et de la Sécurité publique, Ahamat Bachir, cèdent leur portefeuille.Aux Finances, Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre par intérim depuis la démission de Christian Georges Diguimbaye le mois dernier, est confirmé à ce poste. Cette nomination intervient alors que le gouvernement tchadien négocie depuis plusieurs mois avec l'entreprise suisse Glencore au sujet de prêts gagés sur le pétrole tchadien, et concernant une restructuration de dette s'élevant à 1 milliard de dollars.Le portefeuille des Affaires étrangères et de la Coopération est confié à Mahamat Zen Cherif, actuel ambassadeur du Tchad en Éthiopie.Le ministère de la Sécurité publique devient le ministère de l'Administration, de la Sécurité publique et de la bonne Gouvernance. A sa tête est nommé Ahmadaye Abdelkerim Bhakit, ancien gouverneur de la région du Logone (sud).Enfin, le secrétaire général de la présidence, Djimet Arabi, devient ministre de la Justice et garde des sceaux.(©AFP / 25 décembre 2017 12h40)