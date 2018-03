Tecan a amélioré ses résultats l'année dernière, confiant pour 2018

Zurich (awp) - L'équipementier de laboratoires Tecan a amélioré ses ventes tout comme sa rentabilité l'année dernière. Le bénéfice net a progressé de 22,0% à 66,5 mio CHF, a indiqué la société mercredi. Le conseil d'administration proposera un dividende en hausse de 14,3% à 2,00 CHF.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit en hausse de 18,3% à 105,3 mio CHF, pour une marge correspondante améliorée de 1,6 point de pourcentage à 19,2% après coûts d'acquisitions et d'intégration. L'amélioration a été portée par une plus grande efficience et des effets non récurrents.Les ventes ont progressé de 8,3% ou 8,0% en monnaies locales pour atteindre 548,4 mio CHF. Les entrées de commandes se sont de leur côté inscrites en hausse de 12,1% ou 11,8% en monnaies locales à 564,1 mio, portées par les deux domaines d'activité.A l'exception de l'Ebitda, qui a dépassé les prévisions, les autres chiffres sont inférieurs aux attentes du consensus AWP. Ce dernier tablait sur des ventes de 553,1 mio CHF, un Ebitda de 102,6 mio et une marge afférente de 18,5%. L'Ebit était quant à lui attendu à 80,1 mio tandis que le bénéfice net était escompté à 67,7 mio. Pour le dividende, les analystes tablaient sur 2,04 CHF par action.Pour l'année en cours, la société table sur une croissance organique en monnaies locales autour de 5%, hors acquisition potentielle. La marge Ebitda devrait dépasser 19%.ol/fr(AWP / 14.03.2018 07h30)