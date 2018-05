TechnipFMC sort du rouge au 1er trimestre

TECHNIP

Paris - Le groupe parapétrolier TechnipFMC a publié jeudi un bénéfice net de 95,1 millions de dollars au premier trimestre, contre une perte de 18,7 millions un an plus tôt, et a confirmé l'essentiel de ses objectifs pour l'ensemble de 2018.Le chiffre d'affaires a reculé de 7,8% sur un an, à 3,125 milliards de dollars, en raison de l'arrivée à terme de différents projets.Dans son communiqué d'annonce, la direction a retenu surtout un bond des prises de commandes nouvelles (+119%), qui dépassent le chiffre d'affaires du trimestre. Le carnet de commandes du groupe, né en janvier 2017 de la fusion entre le français Technip et l'américain FMC Technologies, a progressé de 12,7%, à 14 milliards de dollars.Selon un consensus de FactSet, les analystes tablaient sur un résultat net de 158 millions de dollars et un chiffre d'affaires de 3,13 milliards.La marge brute d'exploitation (Ebitda) de TechnipFMC est restée stable à 12,4% au premier trimestre, tandis que le poids des diverses charges qui lestaient l'exercice précédent a nettement diminué."La solidité de nos résultats du premier trimestre témoigne de la vigueur soutenue de notre activité opérationnelle et de l'impact bénéfique des synergies liées à la fusion", s'est félicité dans le communiqué, le directeur général, Doug Pferdehirt."Malgré un chiffre d'affaires en baisse, notre marge d'Ebitda ajusté est restée stable d'un exercice à l'autre. Les conditions de marché pour nos activités clés continuent également de s'améliorer", a-t-il expliqué.Au cours du trimestre, le chiffre d'affaires de la division Subsea (sous-marine) a baissé de 14,3% à 1,18 milliard de dollars, avec une marge Ebitda de 14,6% (-2,7 points).Celui de la division Onshore/Offshore, dédiée aux installations pétrolières terrestres et marines, s'est replié de 10,8% à 1,6 milliard de dollars avec une marge brute de 13,7% (+5,1 points).Pour l'exercice en cours, le groupe s'attend toujours à un chiffre d'affaires compris entre 5 et 5,3 milliards de dollars pour la division Subsea et entre 5,3 et 5,7 milliards de dollars pour la division Onshore/Offshore.Celui de la troisième division, celle des technologies de surface devrait atteindre entre 1,5 et 1,6 milliard de dollars. Il était de 372 millions au premier trimestre.TechnipFMC a par ailleurs relevé sa prévision de marge pour la branche Onshore/Offshore: il vise désormais au moins 11,5%, contre au moins 10,5% précédemment.liu/fka(©AFP / 10 mai 2018 09h36)