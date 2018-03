Technologie: Altran va recruter plus de 3.000 consultants en 2018

ALTRAN TECHNOLOGIES

Paris - Le groupe français de conseil en technologie Altran, qui compte déjà plus de 33.000 salariés, a annoncé mardi qu'il allait recruter plus de 3.000 consultants cette année en France, dont plus de 1.000 ingénieurs pour accompagner les entreprises face aux enjeux de transformation technologique.Altran, qui surfe sur la croissance des dépenses d'innovation de l'industrie, va ainsi lancer une campagne du 8 mars au 19 avril en organisant des rendez-vous dans 19 villes de France. Cette campagne sera relayée sur les réseaux sociaux (#JoinInnovationbyAltran), selon un communiqué.L'entreprise recherche notamment des spécialistes en sciences des données (data science), conception de sites internet (design UX/UI), analyse des données de l'entreprise (business intelligence), cybersécurité, internet des objets, génie industriel, génie mécanique, modélisation de systèmes, gestion de projet.Porté par une flambée mondiale des dépenses de recherche et développement, Altran, qui a vu son bénéfice net 2017 progresser de 6,8% en 2017, va de facto augmenter ses effectifs d'un tiers en 2018 avec l'acquisition pour 1,7 milliard d'euros de l'américain Aricent qui devrait être finalisée à la fin du premier trimestre.Après l'opération, le nouvel ensemble sera en tête du marché du conseil en ingénierie et en recherche et développement (R&D). Il représentera près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 44.000 collaborateurs.pan/soe/nas(©AFP / 06 mars 2018 09h57)