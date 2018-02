Technologie: l'Américain Citrix rachète la pépite française Cedexis

CITRIX SYSTEMS

Paris - Le groupe américain Citrix, spécialiste de l'optimisation de l'efficacité des réseaux informatiques, a racheté la société française Cedexis, "l'aiguilleur du net", ont indiqué lundi Citrix et le cofondateur de Cedexis Julien Coulon.Le montant de la transaction n'a pas été révélé. Cedexis, qui emploie 75 personnes, est rachetée à 100% par Citrix.En mars dernier, Cedexis avait été classée par la plate-forme d'investisseurs Tech Tours comme l'une des sept jeunes pousses capable à terme de devenir une "licorne", c'est-à-dire une entreprise non cotée dont la valorisation dépasse le milliard de dollars.Fondée en 2009, l'entreprise est une sorte de "Waze de l'internet", qui propose aux entreprises clientes d'optimiser à chaque instant les trajets de leurs informations circulant sur le réseau mondial, diminuant ainsi les temps de latence lors de l'utilisation d'une application, explique Julien Coulon.Sa technologie est utilisée par des plates-formes de vente en ligne, des réseaux sociaux, des médias, pour minimiser ces temps de réponse auxquels les utilisateurs sont extrêmement sensibles.Citrix déjà un spécialiste de l'optimisation des réseaux internes "derrière le pare-feu (firewall)", va pouvoir étendre son offre pour le trafic externe ("devant le pare-feu (firewall)", a résumé Julien Coulon.Les entreprises clientes de Citrix pourront "augmenter la productivité sur le lieu de travail et accroître l'efficacité des infrastructures, et ce en réduisant le coût informatique des services cloud et réseau", a de son côté indiqué Citrix dans un communiqué.Citrix avait déjà racheté en septembre 2016 la start-up Norskale, installée à Maubeuge (Nord), qui proposait des solutions pour accélérer et faciliter le fonctionnement des applications utilisées par les employés d'une entreprise.Agé de 44 ans, Julien Coulon, qui est un autodidacte, quitte l'entreprise qu'il a fondée. Il va entamer un MBA de dirigeant d'entreprise, et se consacrer à ses rôles d'administrateur et de "business angel" d'autres jeunes pousses ambitieuses comme Recommerce (reconditionnement de smartphones), Datadome (logiciels de sécurité) ou GreenTropism (analyse de données spectrales), a-t-il indiqué.lby/lgo/ef/LyS(©AFP / 12 février 2018 14h11)