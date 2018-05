Technologies: hausse de fréquentation de 47% pour le salon Vivatech

FACEBOOK

Paris - L'édition 2018 du salon international des startups Vivatech, à Paris, a enregistré une hausse de fréquentation de 47% par rapport à l'an dernier, avec plus de 100.000 visiteurs du monde entier accueillis en trois jours.Outre le président, Emmanuel Macron, et une grande partie du gouvernement français, ce rendez-vous mondial de l'innovation a attiré de nombreux patrons internationaux, dont le fondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, le PDG d'IBM, Ginni Rometty, le patron de Microsoft, Satya Nadella, ou encore celui d'Uber, Dara Khosrowshahi.Quelque 1.800 startups ont exposé du 24 au 26 mai pour cette troisième édition de Vivatech, qui a mis l'accent sur l'Afrique. L'événement a également attiré 1.900 investisseurs et le même nombre de journalistes du monde entier.Inspiré du CES, le grand rendez-vous mondial de la technologie à Las Vegas (Etats-Unis), le salon parisien, créé en 2016, est co-organisé par Publicis Groupe et le Groupe Les Echos. Il avait accueilli l'an dernier 68.000 visiteurs, soit 50% de plus que lors de sa première édition, quand il avait revendiqué 45.000 entrées.aro/boc/cj(©AFP / 27 mai 2018 15h33)