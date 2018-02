Tele2: bénéfice net en hausse en 2017, résultats supérieurs aux attentes

TELE2

Stockholm - L'opérateur télécoms suédois Tele2 a annoncé vendredi une progression de 66% de son bénéfice net en 2017 et des résultats supérieurs aux attentes.Le bénéfice net du groupe s'est élevé à 2,67 milliards de couronnes (272 millions d'euros). Le chiffre d'affaires, lui, a progressé de 18% à 25 milliards de couronnes, par rapport à 2016.L'entreprise affiche une hausse de sa rentabilité avec un résultat brut d'exploitation (EBITDA) en hausse de 18,5%, à plus de 6,4 milliards de couronnes.En Suède, son principal marché, l'EBITDA a augmenté de 13%, et a presque triplé au Kazakhstan (11% de l'activité) grâce à une "gestion efficace des coûts", justifie le groupe.D'octobre à décembre, le bénéfice net a été multiplié par plus de trois sur un an, à 952 millions. Son chiffre d'affaires a augmenté de 4,7%, à 6,64 milliards de couronnes.L'EBITDA est en hausse de 4,5% au quatrième trimestre, à 1,53 milliard de couronnes, légèrement supérieur aux attentes des analystes.A la Bourse de Stockholm, l'action de Tele2 reculait de 0,8% à 11H15 GMT (12H15 à Paris), dans un marché en baisse de 0,94%.Pour 2018, le groupe prévoit un résultat brut d'exploitation entre 6,5 et 6,8 milliards de couronnes. Les analystes de SME Direkt tablent, eux, sur 6,62 milliards. Ces prévisions ne tiennent pas compte des projets de fusion avec Com Hem, précise le groupe.En janvier, Tele2 et le fournisseur suédois d'accès internet et télévision Com Hem ont annoncé leur future fusion qui débouchera sur la création du "deuxième plus grand fournisseur de haut débit mobile et fixe en Suède".Baptisée "Nya Tele2" (littéralement "Nouveau Tele2"), la nouvelle entité entend concurrencer directement l'opérateur historique Telia, leader sur le marché des télécoms suédois.hdy/gab/psb(©AFP / 02 février 2018 11h56)